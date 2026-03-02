RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DEL FA

"Un gobierno de izquierda cumple", dijo Pereira y apuntó al Partido Nacional por el Ministerio de Justicia

El presidente del Frente Amplio estimó que los votos estarán para aprobar la iniciativa del Poder Ejecutivo anunciada por Yamandú Orsi durante su discurso ante la Asamblea General.

pereira-discurso-orsi

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, valoró el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General de evaluación de su primer año de gestión. "Un gobierno de izquierda cumple; cuando le toca gobernar, cumple", afirmó.

Pereira destacó las acciones emprendidas para el cumplimiento del 82% de las 63 prioridades fijadas por el gobierno en distintas dimensiones, como la creación de 26.000 puestos de trabajo, de los cuales 19.000 fueron para mujeres trabajadoras. Además, mencionó el mejoramiento del salario real durante el primer año y lo comparó al período anterior.

En educación, valoró la incorporación de 100.000 niños a la modalidad de tiempo extendido y tiempo completo, fundamental en alumnos de contextos más desfavorables. Además, la duplicación de los comedores en educación media y la multiplicación por cinco de las becas Butiá.

Cuestionó a la oposición en caso de no votar el proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pereira estimó que los votos estarán, teniendo en cuenta que la propuesta estaba en el programa de gobierno del Partido Nacional. "Podrán plantear modificaciones; lo que no pueden deshacerse es de una promesa que le hicieron al conjunto de los uruguayos, o le van a fallar a los uruguayos", apuntó.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, cuestionó la postura de la oposición sobre el tema, teniendo en cuenta las propuestas de campaña. El legislador pidió mejorar las condiciones de acceso y las garantías a la justicia. "Todos estamos de acuerdo, ahora hay que ponerle el cascabel al gato", afirmó.

Caggiani destacó el crecimiento de la economía, la inversión, el trabajo, el salario real y las jubilaciones y pensiones durante el primer año de gobierno. Pidió levantar el nivel del debate y proponer alternativas. "Me parece que decir que el presidente miente es algo muy grave; debemos debatir ideas más que catalogar las acciones o las decisiones que toman los gobernantes", insistió.

