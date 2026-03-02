"Típico discurso frentista para mirarse al ombligo; empezó mintiendo", dijo Da Silva sobre discurso de Orsi

El senador nacionalista Sebastián Da Silva aseguró que el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General es la izquierda tratando de reivindicarse a sí misma y que es un discurso típico de un comité.

"Comenzó mintiendo, el déficit fiscal es una mentira flagrante; eso hace que el ambiente se crispe un poco. Se habló de muchos slogans", señaló.

Da Silva expresó que se trató de un típico discurso frentista para mirarse al ombligo y salir a militar. Además, señaló que no le van a dar el manejo de la Justicia al Frente Amplio.

"Con el nivel de aprobación que tiene este gobierno lo que van a hacer básicamente es escorarse a hacia ahí. Es un discurso típico del comité, típico de Fernando Pereira, Fernando Pereira capaz que hasta lo hacía hasta más improvisado", dijo.

Y agregó: "No vimos una sola cosa concreta más que la creación del Ministerio de Justicia, después es una enorme cantidad de nombres, nombretes, de cositas por ahí que redundan en lo que la gente está, No hablaron de seguridad, de delitos, lamentablemente no le hablaron a la gente de campo que está padeciendo una sequía machasa. Los problemas reales pareciera que no existen. No hablaron de los cierres de las empresas".

En lo que respecta a la construcción de las cárceles de máxima seguridad, el nacionalista destacó que hasta el momento no hay ni una maqueta.

"se habló de muchas cosas que venían del gobierno anterior sin reivindicarlo, pero ese es el Frente Amplio que nos vamos a enfrentar en el año 26. Un Frente Amplio escorado a la izquierda haciendo discursos tipo de Fernando Pereira", indicó.

Y añadió: "Hay mentiras, yo le descubrí dos, la del déficit fiscal y lo de Colonización".

Consultado sobre Cardama, Da Silva aseguró que están obsesionados con eso, es lo único que los desvela.

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Robert Silva, le pidió al presidente que se interiorice en los temas de la educación.

"Hay un gravísimo retroceso, lo están viviendo hoy las familias que comienzan las clases. No se arregla panfleteando un bono, como se está haciendo. Lo mismo sucede en seguridad, en el abastecimiento de agua potable (...) esto es como Alicia en el País de las Maravillas y nos preocupa y por eso lo estamos diciendo", manifestó.

En lo que refiere a que se le devolvió la voz a los docentes, expresado por presidente en su discurso, Silva señaló que es un panfleto que han utilizado siempre y afirmó que los profesores siempre han tenido voz. Prueba de ello es la encuesta que se hizo pública ahora que la enorme mayoría de los docentes y los directores están de acuerdo con lo que hicimos y, lamentablemente hubo un claro retroceso".