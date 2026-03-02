Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

La Policía de Flores desarticuló una maniobra por la que tres ciudadanos extranjeros intentaron tramitar cédulas de identidad uruguayas mediante documentación falsa.

Sobre el mediodía del viernes 27 de febrero, la Jefatura recibió la alerta por parte de la oficina local de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Los efectivos policiales que llegaron al lugar lograron detener a dos hombres, uno ruso y el otro kazajo, mientras que un tercero no fue encontrado en ese momento.

Las actuaciones policiales continuaron y fue detenido otro hombre ruso y una mujer mexicana, que estaban alojados en un hotel de la ciudad de Trinidad. Luego, uno de los rusos fue liberado.

La Fiscalía de Flores trabajó en conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial en el caso.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena de la mexicana de 36 años y del ruso de 34 como coautores de un delito de falsificación ideológica por un particular, en grado de tentativa a tres meses de arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica. En tanto, el kazajo fue condenado como autor del mismo delito, con la misma pena e idéntico cumplimiento.