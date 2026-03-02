RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FLORES

Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

Les imputaron un delito de falsificación ideológica por un particular, en grado de tentativa a tres meses de arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica.

cedula-identificacion-civil.jpg

La Policía de Flores desarticuló una maniobra por la que tres ciudadanos extranjeros intentaron tramitar cédulas de identidad uruguayas mediante documentación falsa.

Sobre el mediodía del viernes 27 de febrero, la Jefatura recibió la alerta por parte de la oficina local de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Los efectivos policiales que llegaron al lugar lograron detener a dos hombres, uno ruso y el otro kazajo, mientras que un tercero no fue encontrado en ese momento.

Las actuaciones policiales continuaron y fue detenido otro hombre ruso y una mujer mexicana, que estaban alojados en un hotel de la ciudad de Trinidad. Luego, uno de los rusos fue liberado.

tribunal de apelaciones confirmo la condena de un hombre por abusar sexualmente de su hija
Seguí leyendo

Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de un hombre por abusar sexualmente de su hija

La Fiscalía de Flores trabajó en conjunto con la Dirección General de Información e Inteligencia Policial en el caso.

Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena de la mexicana de 36 años y del ruso de 34 como coautores de un delito de falsificación ideológica por un particular, en grado de tentativa a tres meses de arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica. En tanto, el kazajo fue condenado como autor del mismo delito, con la misma pena e idéntico cumplimiento.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
PRIMER DÍA DE CLASES

Inicio de clases con 15.000 niños menos que el año pasado y el estreno de los "maestros flexibilizadores"
MONTEVIDEO, ESCUELA 89

Robaron una bicicleta en pleno acto por el inicio de clases, con autoridades de ANEP en el patio de una escuela
Policiales

Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Parque Central
FLOR DE MAROÑAS

Mataron a un hombre de varios disparos por la espalda e hirieron a otro que lo acompañaba

Te puede interesar

Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: Empezamos por ordenar para poder transformar video
SEGUÍ EL DISCURSO EN VIV

Orsi ante la Asamblea General a un año de su mandato: "Empezamos por ordenar para poder transformar"
Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero
REESTRUCTURA EN LA EMPRESA

Autoridades de BASF se reúnen este martes con el Ministerio de Trabajo tras anuncio de despidos en febrero
Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos
EN FLORES

Un kazajo, una mexicana y un ruso condenados al intentar sacar la cédula con documentos falsos

Dejá tu comentario