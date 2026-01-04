Investigan muerte de un hombre en Parque Cauceglia: el cuerpo tiene una lesión en la cabeza

La Policía de Montevideo busca determinar las causas de la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en Costanera Tenedor y Paralela a El Tenedor, en el Parque Cauceglia, a orillas del arroyo Pantanoso, Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que policías fueron informados sobre el cuerpo de un hombre en una cañada, con lesiones en cráneo y sangre en manos. Al momento no está identificado.

La Policía trabaja en el análisis de las cámaras y recabando datos con vecinos del lugar, sin resultados hasta el momento.

En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.

