La Policía de Montevideo busca determinar las causas de la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en Costanera Tenedor y Paralela a El Tenedor, en el Parque Cauceglia, a orillas del arroyo Pantanoso, Montevideo.
Investigan muerte de un hombre en Parque Cauceglia: el cuerpo tiene una lesión en la cabeza
De momento, la víctima no fue identificada. La Policía busca determinar si se trató de un homicidio.
Información a la que accedió Subrayado indica que policías fueron informados sobre el cuerpo de un hombre en una cañada, con lesiones en cráneo y sangre en manos. Al momento no está identificado.
La Policía trabaja en el análisis de las cámaras y recabando datos con vecinos del lugar, sin resultados hasta el momento.
Seguí leyendo
Confirman homicidio en Parque Cauceglia: la víctima recibió un disparo en la cabeza
En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.
Temas de la nota
Lo más visto
Sociedad
Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS
Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES
China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS
La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo
Dejá tu comentario