A ORILLAS DEL PANTANOSO

Investigan muerte de un hombre en Parque Cauceglia: el cuerpo tiene una lesión en la cabeza

De momento, la víctima no fue identificada. La Policía busca determinar si se trató de un homicidio.

La Policía de Montevideo busca determinar las causas de la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en Costanera Tenedor y Paralela a El Tenedor, en el Parque Cauceglia, a orillas del arroyo Pantanoso, Montevideo.

Información a la que accedió Subrayado indica que policías fueron informados sobre el cuerpo de un hombre en una cañada, con lesiones en cráneo y sangre en manos. Al momento no está identificado.

La Policía trabaja en el análisis de las cámaras y recabando datos con vecinos del lugar, sin resultados hasta el momento.

Confirman homicidio en Parque Cauceglia: la víctima recibió un disparo en la cabeza

En la escena trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios y de Policía Científica.

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

