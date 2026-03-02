Robaron una bicicleta en pleno acto por el inicio de clases, con las autoridades de ANEP en el patio de una escuela. Foto: toma genérica en la escuela 89, este lunes.

Un hombre entró al predio de la escuela 89 en Villa Española este lunes de mañana y robó una bicicleta mientras las autoridades de la ANEP realizaban el acto oficial por el inicio de clases .

El ladrón agarró la bicicleta de una madre que estaba en la escuela y escapó del lugar. Varios padres salieron a perseguirlo y el hombre finalmente dejó tirada la bicicleta y huyó del lugar. Así los padres recuperaron la bici.

“Vimos el hecho”, dijo luego a Subrayado la directora de Inicial y Primaria Gabriela Salsamendi en rueda de prensa.

“Todas las escuelas tienen cámaras, esto tienen que saberlo, todas las escuelas de Montevideo tienen un sistema de cámaras que lo tenemos en Codicen, no en Primaria, que podemos ver todas estas cosas”, agregó Salsamendi.

Consultada sobre las medidas de seguridad que tienen las escuelas, la directora respondió: “Venimos trabajando con el Ministerio del Interior, con Pelota al Medio en particular, en un proyecto que tiene que ver con mejorar las condiciones de convivencia. La escuela no se puede hacer cargo de algunas otras cuestiones que pasan en la sociedad, eso también es cierto”.

Salsamendi señaló que han realizado talleres con docentes para prevenir y mejorar la convivencia en los centros educativos.