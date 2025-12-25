Siete homicidios fueron cometidos en menos de 48 horas en Montevideo

Siete homicidios se registraron en Montevideo en menos de 48 horas, entre la mañana del martes y la madrugada de este jueves. Los casos ocurrieron en distintos barrios de la capital y son investigados por el Departamento de Homicidios y la fiscalía especializada.

El primero de los crímenes ocurrió en la mañana del martes, en el barrio Malvín Norte . Un hombre de 33 años fue asesinado a balazos en la puerta de su casa luego de que delincuentes lo llamaran para que saliera de la vivienda y le dispararan varias veces.

Ese mismo martes, a las nueve de la noche, se registró otro homicidio en la Cruz de Carrasco . Un adolescente de 16 años fue atacado a balazos en Oncativo y Calle 2. Fue trasladado a un centro de salud, pero murió a causa de múltiples heridas de arma de fuego. En la escena la Policía encontró diez casquillos.

En la madrugada del miércoles, un hombre de 27 años fue asesinado en el barrio Punta de Rieles. La Policía concurrió a pasaje Villa Farre y Urano por una persona herida y encontró a la víctima frente a una vivienda, con un disparo en la cabeza. El fallecido tenía tres antecedentes penales, el último de 2022 por tenencia de armas.

El cuarto homicidio ocurrió en la mañana del miércoles, en Cerro Norte. A las 10:50, un llamado alertó sobre una persona herida de arma de fuego en Bogotá y Santa Cruz de la Sierra. La Policía trasladó a la víctima al hospital del Cerro, donde murió. Presentaba una herida de bala en la pierna derecha, con entrada y sin salida. En el lugar se hallaron vainas.

En la noche del miércoles 24 de diciembre, en Nochebuena, se produjo el quinto homicidio, en el barrio Peñarol. Un hombre de 38 años fue apuñalado en el pecho y quedó tendido en Antonio Taddei y José Bergamín. Fue trasladado grave al hospital Cudam, en Colón, y murió minutos después de la medianoche. El autor se encuentra prófugo.

Finalmente, a las dos de la madrugada de este jueves 25 de diciembre, fueron cometidos el sexto y séptimo homicidio, en el barrio Tres Ombúes. Dos hermanos de 30 y 31 años fueron asesinados a tiros en Gregorio Camino y José Castro. Durante el ataque, otras tres personas resultaron baleadas: una joven de 23 años, un joven de 21 y un adolescente de 15.

Según informó la Jefatura de Montevideo, policías que patrullaban la zona observaron a un hombre armado disparando hacia varias personas. Al ver a los policías, el atacante comenzó a disparar contra los efectivos, lo que terminó en un enfrentamiento. El delincuente cayó al suelo pero se levantó y huyó entre los pasajes. En la escena Policía Científica halló 14 casquillos. No hubo policías lesionados ni patrulleros dañados.

En tanto, los hermanos murieron una hora después de haber sido trasladados al hospital del Cerro. El autor permanece prófugo.