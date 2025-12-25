Nochebuena violenta: mataron de una puñalada en el pecho a un hombre de 38 años

Un hombre de 38 años fue asesinado de una puñalada en el pecho, en la noche de este miércoles 24 de diciembre, en el barrio Peñarol.

La víctima se encontraba festejando Navidad con su familia pero tras una discusión, se retiró de la vivienda, ubicada en Antonio Taddei esquina José Bergamín. Además, según señaló su hermano, se encontraba alcoholizado.

Enseguida, un vecino avisó a la familia que el hombre había sido apuñalado y que se encontraba tendido. Lo trasladaron al hospital Cudam, en Colón, donde ingresó grave.

Minutos después de la medianoche, en la madrugada de este jueves, el hombre murió, consta de la información policial a la que accedió Subrayado. El autor se encuentra prófugo. Después de este homicidio ocurriría uno doble, a las dos de la madrugada, en Tres Ombúes. Los casos no tienen vínculo entre sí.

Temas de la nota Colón

homicidio