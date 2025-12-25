RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en montevideo

Nochebuena violenta: mataron de una puñalada en el pecho a un hombre de 38 años

La víctima festejaba Navidad con su familia pero discutió con ellos y se fue del lugar, debido a que además estaba alcoholizado. Luego, apareció herido de arma blanca.

homicidio-escena-generico-patrullero-policial

Un hombre de 38 años fue asesinado de una puñalada en el pecho, en la noche de este miércoles 24 de diciembre, en el barrio Peñarol.

La víctima se encontraba festejando Navidad con su familia pero tras una discusión, se retiró de la vivienda, ubicada en Antonio Taddei esquina José Bergamín. Además, según señaló su hermano, se encontraba alcoholizado.

Enseguida, un vecino avisó a la familia que el hombre había sido apuñalado y que se encontraba tendido. Lo trasladaron al hospital Cudam, en Colón, donde ingresó grave.

siniestro entre moto y bici dejo dos ninas heridas; cientifica demoro casi 24 horas en llegar a la escena
Seguí leyendo

Siniestro entre moto y bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena
Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
RIGE HASTA 16:30

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
CEBOLLATÍ-ROCHA

Conductora volcó y terminó en una zanja; fue rescata semiahogada y se encuentra con riesgo de muerte
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Navidad violenta

Ataque a tiros en Tres Ombúes deja dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del doble homicidio de este 25 de diciembre en Tres Ombúes, Montevideo.
Violencia criminal

Siete homicidios fueron cometidos en menos de 48 horas en Montevideo
Foto: Valentina Villano, Subrayado. Accidente este 25 de diciembre en rambla, en Punta Gorda.
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos: la rambla está cortada
No hay recolección de residuos este jueves 25 en Montevideo: Intendencia reintegra servicio desde la noche
navidad

No hay recolección de residuos este jueves 25 en Montevideo: Intendencia reintegra servicio desde la noche

Dejá tu comentario