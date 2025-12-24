Una mujer que conducía un auto marca Chevrolet Corsa por ruta 15 volcó y cayó a una zanja, en la localidad de Cebollatí, en el departamento de Rocha.
Conductora volcó y terminó en una zanja; fue rescata semiahogada y se encuentra con riesgo de muerte
Información a la que accedió Subrayado indica que fue rescatada por vecinos y reanimada por un enfermero. El siniestro tuvo lugar en la tarde de este miércoles a la altura del kilómetro 175, en el paraje Los Ajos, en Cebollatí.
Vecinos de la zona rescataron a la conductora, de 42 años, que resultó semiahogada, en paro cardiorrespiratorio y con fractura de miembro inferior con riesgo de muerte, según información a la que accedió Subrayado.
Los lugareños indicaron a la Policía que tuvieron que cortar el cinturón de seguridad ya que había quedado atascado y que la mujer estaba en estado inconsciente y con la cabeza sumergida.
Un enfermero asistió a la mujer, le practicó reanimación y la trasladó a un centro de salud.
Trabajó en el lugar personal de Policía Científica.
