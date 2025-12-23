Homicidio en Malvín Norte: la víctima es un hombre de 33 años que recibió varios disparos

Un homicidio se registró este martes en el pasaje 172 de Malvín Norte . La víctima es un hombre de 33 años que recibió varios disparos, según información primaria.

La información recabada en el lugar del hecho, señala que el hombre estaba junto a una mujer y unos niños dentro de una casa, cuando recibe una llamada y al salir recibe al menos diez disparos. Quedó tendido en el suelo y murió en el lugar.