Homicidio en Malvín Norte: la víctima es un hombre de 33 años que recibió varios disparos

Trabajan en la escena Guardia Republicana y Departamento de Homicidios, en el pasaje 172.

Foto: Emiliano Gutiérrez.&nbsp;

Un homicidio se registró este martes en el pasaje 172 de Malvín Norte. La víctima es un hombre de 33 años que recibió varios disparos, según información primaria.

La información recabada en el lugar del hecho, señala que el hombre estaba junto a una mujer y unos niños dentro de una casa, cuando recibe una llamada y al salir recibe al menos diez disparos. Quedó tendido en el suelo y murió en el lugar.

Trabajan en la escena Guardia Republicana y Departamento de Homicidios.

