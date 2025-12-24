Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para localidades de dos departamentos. Rige desde las 14:30 hasta las 16:30.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", informó Meteorología.

Principales localidades: Maldonado: Balneario Buenos Aires, El Chorro, José Ignacio, Los Talas y Manantiales.

Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Punta del Diablo, Rocha y Velazquez. image

