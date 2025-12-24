RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C

Este miércoles 24 de diciembre comenzó con mucho calor en todo el país. Mirá qué se espera para las próximas horas.

18-DE-JULIO-transito-montevideo-ciclovia-transporte-omnibus

Este miércoles 24 de diciembre comenzó caluroso, con algunas neblinas aisladas, principalmente en las zonas noreste y centro de Uruguay.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, señaló que será un día muy caluroso, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas previstas están por encima de los 30 °C.

En tanto, la noche seguirá templada con nubosidad variable.

Foto: FocoUy.
NORTE:
MÁX.: 38 ºC
MÍN.: 20 ºC

SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 20 °C

ESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 20 °C

OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 21 °C

¿Qué esperar para los próximos días? Cisneros señaló en su pronóstico que el jueves se espera una mañana templada con pasaje de nubosidad en las primeras horas por áreas costeras, con posterior rotación de vientos al sureste, generando leve descenso de temperatura. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado y la noche continuará fresca.

El viernes la mañana estará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará calurosa, con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, mientras que la noche presentará temperaturas agradables, dijo Cisneros.

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco

