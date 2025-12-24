Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C

Este miércoles 24 de diciembre comenzó caluroso, con algunas neblinas aisladas, principalmente en las zonas noreste y centro de Uruguay.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , señaló que será un día muy caluroso, con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas previstas están por encima de los 30 °C.

Seguí leyendo Martes muy caluroso, con temperaturas que superan los 30 °C en todo el país: mirá el pronóstico

Mirá el detalle de temperaturas, por zonas, en todo el país, para la jornada.

NORTE:

MÁX.: 38 ºC

MÍN.: 20 ºC

SUR:

MÁX.: 36 ºC

MÍN.: 20 °C

ESTE:

MÁX.: 35 °C

MÍN.: 20 °C

OESTE:

MÁX.: 38 °C

MÍN.: 20 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 32 °C

MÍN.: 21 °C

¿Qué esperar para los próximos días? Cisneros señaló en su pronóstico que el jueves se espera una mañana templada con pasaje de nubosidad en las primeras horas por áreas costeras, con posterior rotación de vientos al sureste, generando leve descenso de temperatura. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado y la noche continuará fresca.

El viernes la mañana estará fresca a templada con algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde continuará calurosa, con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, mientras que la noche presentará temperaturas agradables, dijo Cisneros.