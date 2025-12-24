Mataron a un hombre en Cerro Norte y es el tercer homicidio en las últimas horas en Montevideo.
Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió
Personal policial trabaja en la zona. Es el tercer homicidio de las últimas horas en Montevideo.
El crimen ocurrió en Bogotá y Santa Cruz de la Sierra. La víctima fue herida con un disparo en un glúteo, en la vía pública, según información primaria.
Trabaja personal de la Guardia Republicana en la zona, preservando la escena donde hay manchas de sangre.
Los efectivos de esta división, que patrullan en la zona, fueron alertados de una persona herida con arma de fuego sobre las 11 de la mañana. Al llegar la Policía, encontraron al hombre caído, y lo trasladaron hasta el Hospital del Cerro, pero allí se constató su muerte tras ser ingresado a block quirúrgico.
