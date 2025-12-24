RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió

Personal policial trabaja en la zona. Es el tercer homicidio de las últimas horas en Montevideo.

cerro-norte-24-12-2025-eugenia-sconamiglio

El crimen ocurrió en Bogotá y Santa Cruz de la Sierra. La víctima fue herida con un disparo en un glúteo, en la vía pública, según información primaria.

Trabaja personal de la Guardia Republicana en la zona, preservando la escena donde hay manchas de sangre.

programa mas barrio comienza en febrero en cinco zonas de cerro norte con acciones en seguridad, vivienda y habitat
Seguí leyendo

Programa Más Barrio comienza en febrero en cinco zonas de Cerro Norte con acciones en seguridad, vivienda y hábitat

Los efectivos de esta división, que patrullan en la zona, fueron alertados de una persona herida con arma de fuego sobre las 11 de la mañana. Al llegar la Policía, encontraron al hombre caído, y lo trasladaron hasta el Hospital del Cerro, pero allí se constató su muerte tras ser ingresado a block quirúrgico.

Temas de la nota

Lo más visto

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
INUMET

Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes para varios departamentos
INUMET

Meteorología prevé un "río atmosférico" en Uruguay, con lluvias y tormentas aisladas
Informe especial

Quién es Rodrigo Lescano, el socio del Betito Suárez que cayó en el mismo operativo que el líder narco
HASTA 20:45 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para localidades de diez departamentos

Te puede interesar

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió video
MONTEVIDEO

Homicidio en Cerro Norte: le dispararon a un hombre en la vía pública, lo trasladaron al hospital pero no sobrevivió
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Vacaciones del presidente

Orsi se tomará vacaciones desde este sábado: pidió autorización para salir del país por siete días
Foto: Subrayado. video
Kilómetro 3, capurro

Un peatón murió al ser atropellado por un ómnibus en los accesos a Montevideo

Dejá tu comentario