Ataque a tiros en Tres Ombúes deja dos muertos y tres heridos, entre ellos un adolescente grave

Dos hermanos de 30 y 31 años fueron asesinados a tiros, a las dos de la madrugada de este jueves 25 de diciembre, en el barrio Tres Ombúes de Montevideo. Durante el ataque, otras tres personas resultaron baleadas: una joven de 23, un joven de 21 y un adolescente de 15 años.

Los crímenes ocurrieron en Gregorio Camino esquina José Castro. Desde allí la Policía trasladó en patrulleros a los heridos. Los hombres fueron llevados al hospital del Cerro, donde ingresaron con múltiples heridas de bala y murieron una hora después, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

En tanto, los heridos fueron trasladados por policías al hospital Maciel porque, según dejaron constancia, no había capacidad de atención a esa hora en el hospital del Cerro.

La joven de 23 años recibió balazos en ambas piernas pero se encuentra fuera de peligro, señaló el diagnóstico médico.

El joven de 21 años tiene una herida en la espalda y tampoco reviste gravedad.

El más comprometido es el adolescente de 15 años, quien fue baleado en el abdomen y se encuentra internado grave.

Ninguno de los dos jóvenes quiso hacer la denuncia policial y no aportaron datos, por lo que no es posible al momento conocer lo ocurrido. Las investigaciones fueron asumidas por el Departamento de Homicidios y la fiscalía especializada.

Estos casos violentos se suman a los cuatro homicidios que habían ocurrido en Montevideo, entre las 11 de la mañana del martes y las 11 de la mañana del miércoles.