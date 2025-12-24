Hallan en el patio de una casa el cuerpo de un hombre asesinado

En la madrugada de este miércoles, la Policía recibió llamados por disparos en Punta de Rieles . Efectivos que llegaron al lugar encontraron un hombre muerto en el patio de una casa ubicada en Pasaje A y Urano.

En la puerta de la vivienda, pero en la calle, los policías observaron manchas de sangre, una parte de un proyectil, un casquillo calibre 9 milímetros y un gorro negro.

En tanto, el hombre asesinado , de 27 años, tenía en su mano derecha un revólver calibre 38. A su alrededor había cuatro casquillos más —calibre 9 mm.— y tres balas. Médicos que llegaron en una ambulancia constataron la muerte de la víctima, a las tres de la madrugada.

Los efectivos preservaron la escena, a la espera de la llegada de Policía Científica, pero durante ese lapso llegaron personas que se identificaron como familiares del hombre asesinado. Hubo disturbios debido a que estas personas querían acercarse, lo que iba a alterar la escena. La situación fue controlada y se realizaron las pericias. En el lugar trabajó el Departamento de Homicidios, que tiene a su cargo la investigación.

En la noche del martes había ocurrido otro homicidio en la Cruz de Carrasco, donde la víctima fue un adolescente de 16 años.