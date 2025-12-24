En la madrugada de este miércoles, la Policía recibió llamados por disparos en Punta de Rieles. Efectivos que llegaron al lugar encontraron un hombre muerto en el patio de una casa ubicada en Pasaje A y Urano.
Hallan en el patio de una casa el cuerpo de un hombre asesinado
El hombre asesinado, de 27 años, tenía un revólver en su mano derecha.
En la puerta de la vivienda, pero en la calle, los policías observaron manchas de sangre, una parte de un proyectil, un casquillo calibre 9 milímetros y un gorro negro.
En tanto, el hombre asesinado, de 27 años, tenía en su mano derecha un revólver calibre 38. A su alrededor había cuatro casquillos más —calibre 9 mm.— y tres balas. Médicos que llegaron en una ambulancia constataron la muerte de la víctima, a las tres de la madrugada.
Un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros en la Cruz de Carrasco
Los efectivos preservaron la escena, a la espera de la llegada de Policía Científica, pero durante ese lapso llegaron personas que se identificaron como familiares del hombre asesinado. Hubo disturbios debido a que estas personas querían acercarse, lo que iba a alterar la escena. La situación fue controlada y se realizaron las pericias. En el lugar trabajó el Departamento de Homicidios, que tiene a su cargo la investigación.
En la noche del martes había ocurrido otro homicidio en la Cruz de Carrasco, donde la víctima fue un adolescente de 16 años.
