No hay recolección de residuos este jueves 25 de diciembre en Montevideo: Intendencia reintegra servicio desde la noche

Este jueves 25 de diciembre no hay recolección de residuos durante el día en Montevideo , por el feriado de Navidad. El servicio comenzará a reintegrarse a partir de las 22 horas, con el inicio del turno nocturno de limpieza, había informado la Intendencia.

Desde la comuna se recordó que los servicios de limpieza retomarán su funcionamiento tanto el 25 de diciembre como el 1º de enero de 2026 desde las 22:00 horas, mientras que en las jornadas previas, —el 24 y el 31 de diciembre—, el horario de trabajo fue de 5:00 a 19:00.

En tanto, los servicios de la línea ambiental 092 250 260 funcionan con normalidad durante las fiestas, aunque no hay atención telefónica entre las 22:00 y las 2:00 horas. Ante incendios de contenedores, se deberá llamar al 911, pidió la IMM .

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Leonardo Herou, señaló que se viene trabajando para que la recolección de residuos no se resienta durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Indicó esta semana en el programa Arriba gente de Canal 10 que el plan se apoya en tres ejes: comunicación, educación y fortalecimiento de los servicios. Afirmó que durante el fin de semana se reforzaron las tareas para llegar a los días más complejos en mejores condiciones.

Herou aseguró que las tareas habituales de cuidado del entorno de los contenedores y el barrido están fortalecidas en todo el departamento, y llamó a la población a colaborar, especialmente durante las fiestas. Pidió evitar dejar grandes cajas y embalajes junto a los contenedores y llevar ese tipo de residuos a puntos de reciclaje cercanos.