SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes

El hombre de 41 años, que se hacía pasar por el encargado, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de apropiación indebida a la pena de seis meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

patrulleros-policia-canelones

Un hombre fue condenado tras realizar maniobras fraudulentas utilizando el nombre y la información de la empresa para la que trabajaba.

El individuo de 41 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de apropiación indebida a la pena de seis meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

La investigación, llevada adelante por efectivos del Área de Investigaciones de la Zona III, comenzó tras la denuncia de los propietarios de una automotora ubicada en la intersección de la Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros, en el departamento de Canelones.

El empleado utilizó información de los clientes, se comunicó con ellos de forma privada vía WhatsApp, presentándose como encargado de la empresa. Ofrecía el retiro de vehículos a domicilio para mantenimiento y solicitaba los pagos por adelantado para la realización de trabajos mecánicos y desvío de fondos de facturaciones de la empresa en beneficio propio.

El fraude quedó al descubierto el pasado lunes 15 de diciembre cuando varios clientes contactaron a la administración de la automotora para verificar ofertas recibidas desde un número telefónico desconocido.

