Un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros en la Cruz de Carrasco

Un adolescente de 16 años fue asesinado sobre las nueve de la noche de este martes en Camino Oncativo y Calle 2, en la Cruz de Carrasco , Montevideo. La Policía recibió un llamado indicando que había allí un adolescente herido de bala.

Al llegar, los policías encontraron a la víctima, de 16 años, que tenía tres disparos en el pecho y pocos signos vitales. Fue trasladado de urgencia en un patrullero al Hospital Pasteur, donde fue ingresado al block quirúrgico, pero pocos minutos después se constató su muerte, producto de las heridas.

En la escena la Policía encontró cinco casquillos calibre 9 milímetros. El lugar fue periciado por Policía Científica para relevar evidencia que permita esclarecer el homicidio .

El crimen pasó a manos de los investigadores del Departamento de Homicidios, que trabajaron en el lugar y que, según supo Subrayado, ya tiene avances en la investigación.

Por otra parte, en la madrugada de este miércoles, hubo otro homicidio: en Punta de Rieles un hombre fue hallado herido de arma de fuego en el patio de una casa, con un revólver en mano.