Homicidio en montevideo

Un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros en la Cruz de Carrasco

El adolescente recibió tres disparos en el pecho, mientras que en la escena fueron hallados cinco casquillos.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un adolescente de 16 años fue asesinado sobre las nueve de la noche de este martes en Camino Oncativo y Calle 2, en la Cruz de Carrasco, Montevideo. La Policía recibió un llamado indicando que había allí un adolescente herido de bala.

Al llegar, los policías encontraron a la víctima, de 16 años, que tenía tres disparos en el pecho y pocos signos vitales. Fue trasladado de urgencia en un patrullero al Hospital Pasteur, donde fue ingresado al block quirúrgico, pero pocos minutos después se constató su muerte, producto de las heridas.

En la escena la Policía encontró cinco casquillos calibre 9 milímetros. El lugar fue periciado por Policía Científica para relevar evidencia que permita esclarecer el homicidio.

