Verónica Rocha, madre de uno de los militares fallecidos durante entrenamientos en el río Uruguay, volvió a enviar una carta a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la que reclama que hubo poca comunicación con las familias de las víctimas. También detalla que hubo fallas de prevención y a la hora de asistir la emergencia y pide que Fiscalía “investigue si hubo homicidio culposo”.

“Sentimos que se nos ocultó información y que se cuidó más la imagen del Ejército y la suya que a quienes acabábamos de perder a Juan. Creemos que estas muertes eran evitables. Por eso pedimos a Fiscalía que investigue si hubo homicidio culposo”, expresa la carta de la familia de Juan Rocha.

“Señora ministra, como familia denunciamos que usted falta a su deber ético y a su compromiso con la ciudadanía al permitir un pacto de silencio gestado en el seno del Ministerio de Defensa Nacional y de los mandos militares”, continúa en ese sentido.

El jueves 5 de noviembre, la ministra Sandra Lazo convocó una reunión con familiares de los militares, a la que la madre de Juan Rocha resolvió no ir y envió una carta. En la misiva dirigida este domingo 29, Verónica Rocha volvió a referirse a esto y cuestionó que les costó acceder a información pertinente sobre la muerte de su hijo. “El Ejército elevó su informe al comandante en jefe el 1.º de noviembre. El 3 usted confirmó que lo tenía en sus manos. Allí decía que el recorrido no había sido reconocido antes del ejercicio y que parte de los efectivos carecía de cuchillo para liberarse, así como la fata de luces y otros elementos de seguridad elementales”, escribió y agregó: “Me duele leer con qué urgencia se pidió ayuda para los mandos y recordar que a nuestra familia le llevó casi un mes reconstruir cómo murió Juan”.

En ese sentido, la familia también denuncia que “solo algunos alumnos llevaban luces destellantes o luces químicas que permitieran ubicarlos en la oscuridad. Ninguno llevaba chaleco salvavidas. Antes de que entraran al río no se hicieron las pruebas de flotabilidad del equipo. Cuando hizo falta socorro, las embarcaciones de apoyo se quedaron sin combustible. Señora ministra, estamos convencidos de que usted conocía esas fallas y guardó silencio para darle al Ejército tiempo de elaborar su propia versión”.

Entre otras fallas, Verónica Rocha afirma que se colocaron boyas y cabos de fondeo y que la familia no supo aún si hubo habilitación de estos elementos así como “una señalización eficaz”.

“A Prefectura le correspondía fiscalizar. Queremos que usted identifique quién autorizó esas intervenciones, cuándo las inspeccionó, cómo se señalizaron y qué aviso se dio antes de que Juan entrara al agua. Si alguno de esos controles se omitió, dígalo con todas las letras. Y díganos qué medidas tomó después para que nadie más corra el mismo peligro”, agrega la carta.

Consultada por Subrayado sobre la carta, la ministra de Defensa respondió que recibió vía Whatsapp la carta de Verónica Rocha y que espera el resultado de las investigaciones en curso.

“La recibo con mucho respeto como siempre, al tiempo que al igual que la familia espero el resultado de la investigación administrativa del mismo modo que espero el resultado de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Indudablemente no son los tiempos que el dolor y la angustia familiar esperan. No tengo más que respeto y empatía hacia esas familias, tengo el deber de dejar que las investigaciones corran por el canal que corresponde, nada más que opinar”, escribió Lazo.

La abogada de las familias de dos militares fallecidos en la tragedia, Natalia Martínez, habló sobre el tema en la radio Impacto 98.9 FM de Fray Bentos, donde aseguró que se ha reunido suficiente evidencia que demuestra una serie de fallas a la hora de ejecutar el ejercicio de buzos tácticos del ejército. Y se refirió a algunos de los detalles que indicó Verónica Rocha en su carta a la ministra.