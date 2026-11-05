La madre de uno de los militares fallecidos en Fray Bentos no quiso ir a la reunión con la ministra Sandra Lazo y le envió una carta

Verónica, la madre de Juan Rocha, militar fallecido el jueves de la semana pasada durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, no quiso asistir a la reunión a la que fue convocada este jueves de mañana en el Ministerio de Defensa, y le envió una carta a la ministra Sandra Lazo en la que explica su decisión.

En la carta, que fue enviada a Subrayado, Verónica asegura que se enteró de la muerte de su hijo por la prensa, que no recibió “una llamada oficial” antes de que la noticia se conociera en los medios, y calificó a la reunión con la ministra de “una escena montada para los medios”.

“Montevideo, 5 de noviembre de 2026

Señora ministra:

Soy Verónica Rocha, madre del cabo de primera Juan Sebastián Rocha Fernández, fallecido durante el curso de Buzos Tácticos en Fray Bentos. Le comunico que he decidido no concurrir a la reunión convocada para hoy, a las 9:00 horas, en el Ministerio de Defensa Nacional.

Ayer, en Fray Bentos, usted afirmó: «Lo primero es la familia, después vamos a informar». También en Durazno habló de su compromiso con las familias. Como madre, me duele escuchar esas palabras y no sentirlas reflejadas en el trato que he recibido.

Me enteré de lo ocurrido por la prensa, sin recibir siquiera una llamada oficial antes de que la noticia se difundiera masivamente. Tuve que buscar información sobre mi hijo en medio de la angustia, mientras todo el país conocía la tragedia. No puedo olvidar cómo viví esas horas.

Ha transcurrido casi una semana y sigo sin una explicación oficial, específica y comprensible sobre lo sucedido con Juan. Tampoco he sentido la contención, la empatía y el acercamiento personal que necesitaba. No encuentro justificación para esa demora en informar y atender a una madre que acaba de perder a su hijo.

Mientras tanto, circulan versiones y trascendidos que aumentan mi incertidumbre. Necesito respuestas directas, sin tener que seguir enterándome por los medios de lo que las autoridades saben o están investigando.

Estoy atravesando un momento de demasiado dolor para participar en lo que percibo como una escena montada para los medios y para reivindicar su figura ante la opinión pública. No quiero que mi presencia sirva para mostrar una imagen de cercanía y humanidad que yo, en lo personal, no he vivido. Mi dolor y la memoria de mi hijo merecen respeto también cuando no hay cámaras. Por eso no voy a concurrir. Esta decisión no significa renunciar a conocer la verdad ni a recibir la información que sigo esperando. Significa pedir que se respete mi dolor y que las palabras públicas se traduzcan en hechos. Por Juan y por nuestra familia, seguiré reclamando respuestas, transparencia y un trato humano.

Verónica Gisel Rocha Fernández. Madre del cabo de primera Juan Sebastián Rocha Fernández”.

Subrayado consultó a la ministra Lazo por la decisión de la madre de Rocha de no asistir a la reunión y por la carta que le envió, y su respuesta fue la siguiente: "Estoy en contacto con la mamá quien me envió la nota. No quiero que de esta situación delicada, triste, dramática, se convierta en un show. Comprendo su trabajo, lo respeto. Pero es mi desición investigar a fondo y trasmitir lo que haya que trasmitir".

Subrayado habló con Verónica el miércoles, y allí reclamó justicia por la muerte de su hijo.