Informe del Ejército sobre la muerte de tres militares en Fray Bentos no es concluyente, dijo la ministra Sandra Lazo

La ministra de Defensa Sandra Lazo recibió este lunes a diputados y senadores del oficialismo y de la oposición para presentar los avances en la investigación del accidente que derivo en la muerte de tres militares del Ejército durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, en la costa de Fray Bentos.

El primer informe a disposición del Ministerio es el que elaboró el Ejército de urgencia, en las primeras 48 horas tras el accidente, y que la ministra aseguró que ya fue enviado a la fiscal que investiga lo sucedido para determinar eventuales responsabilidades.

De todos modos, Lazo aseguró que este informe del Ejército no es concluyente: “No, absolutamente no”.

Seguí leyendo Madre de militar fallecido realizará denuncia por la muerte de su hijo y reclamó justicia; señaló errores en entrenamiento

La ministra agregó que por esto es importante el informe final que presentará la investigación administrativa interna, la del Ministerio, que tiene hasta 60 días para concluir.

Al respecto, aseguró que esta segunda investigación se realiza “con la independencia y rigurosidad necesaria”.

La oposición pide que haya información pública

El senador del Partido Nacional Javier García, que participó de la reunión con Lazo, dijo a la prensa que le pidió a la ministra que haga pública la información oficial obtenida hasta el momento.

Por su parte, y en la misma línea que la ministra Lazo, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz dijo que el informe del Ejército “no es concluyente con respecto a responsabilidades”.

“No es concluyente hasta ahora la investigación de urgencia con respecto a los riesgos que fueron tomando y que termina con esta fatalidad”, comentó.