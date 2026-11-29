El domingo comenzó con una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. Según el pronóstico de Nubel Cisneros, la tarde continuara cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, observándose temperaturas agradables en la noche.

El lunes comienza fresco con cielo escasamente nublado, con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo caluroso y pesado con nubosidad dispersa, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

Para el martes habrá una mañana fresca a templada con gradual aumento de nubosidad y humedad. En la tarde se mantendrá el tiempo caluroso y pesado, con pasaje de abundante nubosidad desmejorando por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias.

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Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 37ºC y la mínima de 16ºC.

En el sur, la máxima será de 35ºC y la mínima de 16ºC.

En el este, la máxima será de 34ºC y la mínima de 16ºC.

En el oeste, la máxima será de 37ºC y la mínima de 16ºC.

En el metro, la máxima será de 33ºC y la mínima de 18ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 37ºC y la mínima de 18ºC.

En el sur, la máxima será de 36ºC y la mínima de 18ºC.

En el este, la máxima será de 35ºC y la mínima de 18ºC.

En el oeste, la máxima será de 38ºC y la mínima de 18ºC.

En el metro, la máxima será de 33ºC y la mínima de 20ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 36ºC y la mínima de 16ºC.

En el sur, la máxima será de 35ºC y la mínima de 14ºC.

En el este, la máxima será de 35ºC y la mínima de 14ºC.

En el oeste, la máxima será de 34ºC y la mínima de 16ºC.

En el metro, la máxima será de 31ºC y la mínima de 17ºC.