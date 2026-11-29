Un policía de la Guardia Republicana vestido de particular abatió a un delincuente e hirió a otro que intentaban robar su moto.

Sobre las 5:40 de la mañana de este domingo, en las inmediaciones de ruta 102 y avenida Belloni, dos individuos en moto intentaron asaltar al policía de 39 años para llevarse su vehículo. En ese contexto, el efectivo disparó y mató a uno en el lugar, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

El fallecido no fue identificado hasta el momento, aclararon. El otro delincuente es un adolescente de 16 años que fue herido y detenido.

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De acuerdo a la declaración del policía, quien iba de acompañante en la moto lo amenazó con un revólver y exigió la entrega de su vehículo, ante lo que detuvo la marcha y repelió con su arma de reglamento.

Luego, solicitó ayuda al 911 y los efectivos que actuaron localizaron el arma con el que lo habían amenazado, así como dos vainas y un casco.

El adolescente fue ingresado a la policlínica de Capitán Tula y trasladado al Hospital Pasteur, con una herida de arma de fuego, en estado grave.

El hecho está en investigación.