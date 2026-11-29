El militar retirado Daniel Maiorano fue extraditado desde España el 26 de noviembre y procesado con prisión al llegar a Uruguay. Permanece detenido en la Unidad N.º 8 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde esperará su juicio.

En 2023 fue detenido en España y pesaba sobre él un pedido de extradición del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

“Era requerido mediante una Notificación Roja emitida por INTERPOL Uruguay por los delitos de privación de libertad muy especialmente agravada por obedecer a razones políticas o ideológicas y lesiones graves, especialmente agravadas por haber sido producidas por un funcionario público, con una pena máxima aplicable de nueve años”, señala el comunicado del Ministerio del Interior difundido este domingo.

Maiorano era teniente de primera dentro de la Dirección de Inteligencia de la Prefectura Nacional Naval y fue denunciado por el marino Daniel Rey Piuma, ante organismos internacionales por el accionar de la Armada Uruguaya durante el Terrorismo de estado.

“En particular, se investigan presuntos delitos de privación ilegítima de libertad y torturas contra personas que permanecieron detenidas en dependencias de la Prefectura Nacional Naval durante 1975”, señala Interior.

Es retirado de la Prefectura Naval y enfrentará un juicio por su participación en la Operación Morgan que tuvo lugar a fines de 1975 y principios del 76 contra militantes del Partido Comunista. Por esa causa, ya fueron procesados en abril de 2021 los militares en situación de reforma Ernesto Ramas, Jorge "Pajarito" Silveira y José Nino Gavazzo (fallecido en 2021).