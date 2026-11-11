La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, respondió este miércoles a la carta de la hermana de uno de los militares fallecidos durante un ejercicio de nado nocturno en el río Uruguay, en la que reclamó responsabilidades y pidió su renuncia y la del jefe del Ejército Nacional, Mario Stevenazzi.
"Voy a ir hasta el fondo, si alguien es responsable se tendrá que hacer cargo, si alguien mintió también", dijo Lazo
"No vamos a ocultar nada", aseguró la ministra de Defensa Nacional en respuesta a familiares de militar fallecido durante un ejercicio de nado nocturno en el rio Uruguay en la que reclamaron responsabilidades y su renuncia.
"Le escribo desde un dolor que me acompañará toda la vida para solicitarle expresamente que presenten su renuncia y que tanto usted ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y comandante en jefe del Ejercito general Mario Stevenazzi, pongan sus cargos a disposición del presidente de la República", afirmó Brisa Rocha, hermana melliza de Juan Sebastián Rocha Fernández.
"Son momentos de profundo dolor, comprendo a la familia", comenzó diciendo Lazo en comunicación con Subrayado en respuesta a la carta de la familia Rocha Fernández.
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La ministra sostuvo que "la investigación de urgencia contiene elementos que me alarman desde el punto de vista de la seguridad", y que por ese motivó envió el caso a la Fiscalía "para que se investigue a fondo".
Además, Lazo indicó que "está en marcha una investigación rigurosa desde el Ministerio". "Como autoridad tengo el deber de que se busquen exhaustivamente las causas de esta tragedia", afirmó. "No vamos a ocultar nada, los tiempos de la investigación obviamente no son los que esperamos. Pero tenemos que dar garantías a las familias en primer lugar y a la ciudadanía toda", agregó.
"Tengo la misma urgencia, siento la misma indignación, y el dolor que siente toda la ciudadanía, que no se puede comparar con el dolor de las familias. Voy a ir hasta el fondo", enfatizó. "Si alguien es responsable se tendrá que hacer cargo, si alguien mintió también, en ese orden en el tiempo establecido se va a cumplir con la familia y la sociedad toda", concluyó.
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