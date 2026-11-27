Un hincha de Palmeiras salió de San Pablo, Brasil, el 6 de noviembre en bicileta y este viernes Subrayado lo encontró en Rocha, camino a Montevideo, donde espera llegar de noche.
Salió de San Pablo el 6 de noviembre en bicicleta para ver a Palmeiras en la final de este sábado
El hincha de Palmeiras que salió en bicicleta desde San Pablo espera llegar este viernes de noche a Montevideo, para ver la final el sábado. Son casi 2.000 kilómetros de ida y de vuelta.
“No tengo auto ni moto, pero tengo bici”, dijo al ser consultado sobre por qué decidió viajar a Montevideo en bicicleta.
“Porque soy de Palmeiras y seremos campeones por segunda vez en Uruguay”, agregó, y contó que ha estado pedaleando hasta 24 horas seguidas.
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“Por Palmeiras, siempre pedaleando, hasta llegar a Montevideo”, aseguró entre risas, sobre su bicicleta llamada “la Luz”.
La distancia por carretera desde San Pablo hasta Montevideo son casi 2.000 kilómetros (un poco menos). Esa distancia la cubrirá de ida y de vuelta.
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