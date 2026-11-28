El sindicato de maestros y maestras de Montevideo (Ademu) se declaró este sábado en conflicto con las autoridades de la enseñanza (Anep).
Sindicato de maestros se declara en conflicto con las autoridades: "Por falta de recursos para ensenar, aprender y convivir"
El sindicato de maestros de Montevideo se declaró en conflicto por lo que considera incumplimientos de las autoridades y falta de recursos. Qué reclama Ademu Montevideo.
“Porque las autoridades no cumplen los acuerdos en la comisión de reajustes de cargos. Desconocen las propuestas sindicales y los proyectos colectivos. Para que cumplan con los compromisos asumidos de anualizar los salarios de las maestras comunitarias, sin recortar funciones. Por falta de recursos para ensenar, aprender y convivir”, dice el comunicado de Ademu Montevideo publicado en redes sociales.
Y agregan: “No se puede recortar personal a las escuelas. No se pueden desconocer los proyectos colectivos. No se puede seguir esperando la profesionalización de las maestras comunitarias. No se pueden resolver los problemas de la educación con menos recursos”.
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Este sábado a las 14 horas la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) que reúne a todos los sindicatos de maestros del país, dará una conferencia de prensa sobre la asamblea anual del gremio y la situación actual que denuncian desde Montevideo.
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