Los diputados de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita y Álvaro Perrone, presentaron un proyecto de ley para que las bolsas plásticas con publicidad no se puedan cobrar y que el costo sea asumido por el establecimiento.

Desde el año 2018, se reguló el cobro de las bolsas, donde se prohíbe a entrega gratuita de bolsas plásticas autorizadas y fijan un precio mínimo obligatorio de 0,82 unidades indexadas (UI) más IVA.

Los comercios deben discriminar en la factura la cantidad de bolsas entregadas y su precio unitario.

Solo se permiten bolsas biodegradables, compostables o que cumplan con los requisitos técnicos y de dimensiones establecidos (como resistencia y tamaño mínimo), quedando excluidas ciertas bolsas de uso específico o higiénico (por ejemplo, bolsas para frutas y verduras en rollo o carnes y pescados sin asas en contacto directo, y bolsas reutilizables tipo "chismosas" o de mayor espesor bajo las condiciones del decreto).

El proyecto de ley entiende por publicidad todo nombre comercial, eslogan, código QR, dirección, distintivo, sitio web o cualquiera que se promocione.

No se considerara publicidad, ni tampoco las inscripciones de concientización ambiental.

En el caso que la bolsa plástica entregada no contenga ninguna de las formas de publicidad previstas en los incisos anteriores, su precio será abonado por el consumidor.

En la exposición de motivos, los cabildantes expresan que la ley fue promulgada con el fin de reducir el impacto ambiental al uso de bolsas plásticas y han detectado un aprovechamiento indebido de generación de publicidad en comercios, marcas, trasladando el costo a los consumidores, por lo tanto, ven necesario un cambio en el marco normativo redireccionando el mismo al espíritu original de la ley.

El proyecto fue ingresado en la Comisión de Ambiente, donde se analizará por parte de los legisladores.