Madre de militar fallecido realizará denuncia por la muerte de su hijo y reclamó justicia; señaló errores en entrenamiento

La familia del cabo Juan Rocha, fallecido en el ejercicio militar de nado en Fray Bentos, realizará una denuncia sobre lo sucedido y reclama saber cómo se dio el hecho en la noche del jueves pasado.

Verónica Rocha, madre del joven fallecido, aseguró a Subrayado que se enteró de la muerte de su hijo por intermedio de la expareja de Juan, que averiguó lo ocurrido con sus compañeros del Ejército.

Pasadas las 11 de la mañana del viernes llegaron a Fray Bentos y el cuerpo de su hijo fue encontrado sobre las 10:30 horas de ese día. Al llegar, le informaron que el cuerpo estaba en la morgue y ya le habían hecho la autopsia.

Verónica cuestionó la documentación que da como reservada la causa de la muerte y que el día del deceso figure como el 30 de noviembre, el viernes, cuando asegura que fue el jueves 29, día en el que encontraron los otros dos cuerpos.

La madre de Juan dijo que el cuerpo de su hijo presentaba condiciones normales y no tenía hinchazón por estar varias horas en el agua. La mujer señaló errores en el procedimiento y en las condiciones y la modalidad del ejercicio militar que le costó la vida a su hijo.