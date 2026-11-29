Un ataque a balazos terminó con un hombre de 37 años asesinado en Bella Unión, sobre las 22:35 de este sábado, informó la Jefatura de Artigas.

La víctima recibió múltiples disparos de arma de fuego cuando estaba frente a su casa, en la calle Bohanes de la ciudad artiguense.

Los disparos fueron efectuados desde una moto en la que circulaban dos personas. Luego, los atacantes se dieron a la fuga por ruta 3.

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Efectivos y Policía Científica trabajaron en la escena, bajo dirección de la Fiscalía. Como parte de la investigación, hacen relevamiento de cámaras y recorren distintos barrios de Bella Unión.

El jueves, delincuentes fingieron ser de la policía y mataron a un hombre dentro de su casa. Fueron condenados.