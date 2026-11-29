Un ataque a balazos terminó con un hombre de 37 años asesinado en Bella Unión, sobre las 22:35 de este sábado, informó la Jefatura de Artigas.
Un hombre de 37 años fue asesinado en Bella Unión, en un ataque a balazos frente a su casa
La Policía busca dar con los autores del crimen, dos hombres que pasaron en moto y fugaron por ruta 3. Ocurrió en la noche del sábado.
La víctima recibió múltiples disparos de arma de fuego cuando estaba frente a su casa, en la calle Bohanes de la ciudad artiguense.
Los disparos fueron efectuados desde una moto en la que circulaban dos personas. Luego, los atacantes se dieron a la fuga por ruta 3.
Seguí leyendo
Ministerio del Interior extraditó a un colombiano y un uruguayo con alerta roja, requeridos por Argentina y Brasil
Efectivos y Policía Científica trabajaron en la escena, bajo dirección de la Fiscalía. Como parte de la investigación, hacen relevamiento de cámaras y recorren distintos barrios de Bella Unión.
El jueves, delincuentes fingieron ser de la policía y mataron a un hombre dentro de su casa. Fueron condenados.
Temas de la nota
Lo más visto
OPERATIVO DE SEGURIDAD
Sin zona de festejos prevista, miles de hinchas se marcharon en ómnibus y en sus vehículos tras la final
PÉREZ BONAVITA Y PERRONE
Cabildo Abierto propone que el costo de bolsas biodegradables con publicidad sea asumido por comercios
EL TIEMPO
Jornadas calurosas y la lluvia que asoma el martes, acompañada por tormentas: el pronóstico de Nubel Cisneros
LA BICI SE LLAMA "LA LUZ"
Salió de San Pablo el 6 de noviembre en bicicleta para ver a Palmeiras en la final de este sábado
INFORMÓ JEFATURA
Dejá tu comentario