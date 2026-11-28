Ómnibus y vehículos con hinchas por la final de la Libertadores. Foto: captura de video del Ministerio del Interior.

Tras la victoria de Palmeiras sobre Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores, miles de hinchas de ambos clubes comenzaron a regresar a sus países en los cientos de ómnibus que llegaron a Montevideo, además de los miles de vehículos particulares que cruzaron la frontera, en particular desde Argentina.

Según consultas realizadas por Subrayado en la noche del sábado, horas después de terminada la final de la Libertadores en el estadio Centenario, la Policía constató que miles de hinchas emprendieron el regreso a sus respectivos países.

No había una zona de festejos prevista, los hinchas de Palmeiras celebraron la cuarta Copa en las calles, camino a los ómnibus y los distintos puntos de partida para regresar a Brasil, según información primaria que obtuvo Subrayado.

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A Montevideo llegaron más de 80.000 personas desde el jueves 26 hasta el sábado 28. En el Centenario había casi 60.000 personas, algo más de Estudiantes que de Palmeiras.

Y muchos miles llegaron sin entradas, por lo que siguieron en partido desde las calles o en comercios, bares y restaurantes con televisión.

Se espera que las autoridades del Ministerio del Interior hagan un balance oficial del operativo de seguridad para la final de la Libertadores este domingo 29.

El ministro del Interior Carlos Negro hizo un primer balance con Subrayado a la salida del estadio.