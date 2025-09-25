Mataron a tiros a un hombre en Paysandú y fue el tercer homicidio cometido en casi cinco horas

Un adolescente de 15 años y dos hombres de 50 y 42 años fueron asesinados entre las siete de la tarde y las once y media de la noche de este miércoles en Canelones, Montevideo y Paysandú .

Los homicidios de la tarde y noche del miércoles fueron los siguientes.

A las 19:00 la policía sanducera fue al noreste de la ciudad –Joaquín Suárez y Proyectada 42 Norte– al recibir información de que un hombre había sido baleado. Cuando los efectivos llegaron al lugar hallaron el cuerpo tendido en el suelo. La víctima fue un hombre de 42 años con antecedentes penales, que fue atacado a tiros. Recibió varios impactos.

Ataque a tiros en Reducto.

Una casona en la esquina de Colorado y Pando, en el barrio Reducto –Montevideo– fue escenario de un crimen. La edificación fue atacada a balazos y dentro había un hombre de 50 años que no sobrevivió.

Casi a las nueve de la noche la Policía recibió llamados porque la casa había sido baleada, los vecinos escucharon varios disparos; en la vereda, frente a una ventana, habían quedado 10 casquillos calibre 9 milímetros.

Un familiar del hombre asesinado llegó al lugar, abrió la puerta y allí la Policía encontró a la víctima tendida en el suelo, con varios impactos de bala en su cuerpo.

Un adolescente muerto en El Pinar.

Un adolescente de 15 años asesinado y un joven de 21 herido fue el saldo de un tiroteo ocurrido a las once y media de la noche del miércoles en San Marino y Artigas, El Pinar norte, departamento de Canelones.

Desde un auto de alta gama, de color oscuro, delincuentes dispararon contra un joven de 21 años que, a su vez, disparó contra el vehículo en el momento que huía del lugar, según informó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira.

Como resultado del tiroteo, el joven de 21 años recibió al menos tres impactos de bala: en el pecho, en un brazo y en una pierna.

Más tarde la Policía recibió un llamado en el que se indicaba que, desde un auto, habían dejado el cuerpo de un joven detrás de la parada de ómnibus de la ruta Interbalnearia y calle Madrid.

El cuerpo resultó ser el del adolescente de 15 años. La Policía lo encontró ya sin vida, con un disparo en la cabeza.

Poco después personal de la Guardia Republicana y de la Policía de Canelones vieron al auto presuntamente involucrado en el tiroteo y comienza una persecución en Giannattasio y San Lucas.

El conductor del vehículo logró escapar a pie y los policías incautaron el auto, que tenía varios impactos de bala y manchas de sangre en uno de los asientos. Según entiende la Policía, esa sangre era del adolescente de 15 años muerto y dejado en la parada de ómnibus.

Pocas horas antes habían matado a dos hombres en Montevideo: a uno de un disparo en la espalda, en Santa Catalina; y a otro lo atacaron con arma blanca en el ex Comcar.