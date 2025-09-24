RECIBÍ EL NEWSLETTER
Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del ex Comcar

El preso de 27 años fue atacado a balazos al salir en libertad; el tirador lo esperaba en un auto y un amigo del liberado lo enfrentó a tiros.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque a tiros en la puerta del ex Comcar.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Auto con un impacto en el vidrio en el estacionamiento.

Dos hombres fueron baleados en la tarde de este miércoles en el estacionamiento ubicado frente al ex Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez (Montevideo).

Uno de los heridos es Kevin Morotto (27), un preso que recuperaba la libertad tras cumplir seis meses de condena. Al salir caminando fue atacado a tiros desde un auto. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que un amigo que lo esperaba para irse juntos también estaba armado y se enfrentó con los atacantes. También fue baleado, lo atendieron en la enfermería de la cárcel y se preveía que recibiera el alta en el transcurso de la tarde.

Morotto fue trasladado en ambulancia a un sanatorio bajo un fuerte operativo de seguridad.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.
Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI

Según información que maneja la Policía, los atacantes fueron tres: uno manejaba el auto y dos se bajaron. Estaban a metros del estacionamiento, donde además funciona un supermercado. Tras el tiroteo lograron escapar y permanecen prófugos, pese al operativo policial desplegado en la zona.

En el lugar quedaron decenas de casquillos de pistola 9 milímetros esparcidos en el piso, además de un arma tirada. Al menos ocho autos estacionados resultaron con impactos de bala.

auto-balacera-puerta-comcar
Al lugar concurrió la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y autoridades policiales.

A las ocho de la noche del martes había ocurrido un homicidio dentro del ex Comcar. La víctima fue un cubano de 41 años que recibió una herida de arma blanca en el pecho. Al momento no hay evidencia de que ambos crímenes tengan relación.

