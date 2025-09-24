RECIBÍ EL NEWSLETTER
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas

Las víctimas tenían 15 y 20 años. Sus cuerpos fueron hallados en una casa de Florencio Varela, ciudad ubicada en el sur del Gran Buenos Aires. Hay cuatro detenidos.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron encontradas muertas este miércoles enterradas en el patio de una casa de Florencio Varela –sur del Gran Buenos Aires–, tras permanecer desaparecidas desde el viernes.

Según la información policial, las jóvenes habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando se subieron de forma voluntaria a una camioneta Chevrolet Tracker blanca cerca de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, en Monseñor Bufano y Crovara.

Los cuerpos fueron hallados descuartizados en el patio de esa vivienda en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal de teléfono de al menos una de las víctimas. Las familias ya fueron notificadas sobre la identificación de los cadáveres.

Hasta el momento, la policía detuvo a cuatro sospechosos mientras la Dirección de Investigaciones y la Policía Científica trabajaban en el lugar del hallazgo. Las autoridades también indagan si el crimen está vinculado con narcotraficantes peruanos de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, que alquilaron esa casa para hacer una fiesta el fin de semana.

Fue convocada para primera hora de la tarde de este miércoles una movilización en La Tablada, donde estaban los familiares de las víctimas y concurrieron amigos y vecinos. Hubo quema de cubiertas.

