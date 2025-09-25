Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años

Foto: Subrayado. Policía trabajaba en la escena del homicidio, a primera hora de la tarde. Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del crimen.

Un joven de 26 años murió y su hermano de 33 permanece internado grave luego de un ataque a tiros contra ellos en el barrio Casabó, en el oeste montevideano.

Según información que maneja la Policía, dos personas pasaron en moto y dispararon contra las víctimas, en Martín Smith esquina Estados Unidos. Ambas quedaron heridas graves y fueron trasladadas al hospital del Cerro, ubicado a pocos minutos.

El joven de 26 años murió en la Emergencia, producto de disparos en el pecho y en las piernas, informaron fuentes policiales a Subrayado. Mientras que su hermano se encuentra internado grave con una herida de arma de fuego en la ingle, sin orificio de salida.

