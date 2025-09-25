Un joven de 26 años murió y su hermano de 33 permanece internado grave luego de un ataque a tiros contra ellos en el barrio Casabó, en el oeste montevideano.
Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años
El hermano del fallecido también fue baleado y se encuentra grave. El homicidio ocurrió en la primera hora de la tarde de este jueves en Casabó.
Según información que maneja la Policía, dos personas pasaron en moto y dispararon contra las víctimas, en Martín Smith esquina Estados Unidos. Ambas quedaron heridas graves y fueron trasladadas al hospital del Cerro, ubicado a pocos minutos.
El joven de 26 años murió en la Emergencia, producto de disparos en el pecho y en las piernas, informaron fuentes policiales a Subrayado. Mientras que su hermano se encuentra internado grave con una herida de arma de fuego en la ingle, sin orificio de salida.
Mataron a tiros a un hombre en Paysandú y fue el tercer homicidio cometido en casi cinco horas
Varios casquillos quedaron en la escena del homicidio, donde trabaja el Departamento de Homicidios y se aguarda por que Policía Científica haga un relevamiento.
En las últimas horas ha habido una seguidilla de homicidios, que comenzó en la noche del martes con un homicidio dentro del ex Comcar: un preso fue atacado con un arma blanca. En la mañana del miércoles un hombre fue asesinado de un disparo en la espalda en Santa Catalina (Montevideo). Y entre las siete de la tarde y las once y media de la noche del miércoles hubo otros tres homicidios en Canelones, Montevideo y Paysandú.
