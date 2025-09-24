RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas

Un preso de 27 años fue atacado a balazos al salir en libertad; el tirador lo esperaba en el auto y un amigo del liberado lo enfrentó a tiros.

auto-atacantes-comcar-foto-guillermo-lorenzo

La Policía encontró el auto en el que circulaban los delincuentes que este miércoles atacaron a tiros a un recluso en el exComcar. Tanto el preso como otro hombre que lo esperaba fueron heridos.

Uno de los heridos es Kevin Morotto (27), el preso que recuperaba la libertad tras cumplir seis meses de condena. Al salir caminando fue atacado a tiros desde un auto. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que un amigo (26) que lo esperaba para irse juntos también estaba armado y se enfrentó con los atacantes. También fue baleado, lo atendieron en la enfermería de la cárcel y se preveía que recibiera el alta en el transcurso de la tarde.

Morotto fue trasladado en ambulancia a un sanatorio bajo un fuerte operativo de seguridad. Ambos están estables, informó el Ministerio del Interior.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque a tiros en la puerta del ex Comcar.
Seguí leyendo

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar

Según información que maneja la Policía, los atacantes fueron tres: uno manejaba el auto y dos se bajaron. Estaban a metros del estacionamiento, donde además funciona un supermercado. Tras el tiroteo lograron escapar y permanecen prófugos, pese al operativo policial desplegado en la zona.

En el lugar quedaron decenas de casquillos de pistola 9 milímetros esparcidos en el piso, además de un arma tirada. Al menos ocho autos estacionados resultaron con impactos de bala.

Más tarde, la Policía encontró el auto en las intersecciones de Edgar Alan Poe y Anatole France. Dentro del vehículo había vainas y un cargador.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON EL AUTO DE LOS ATACANTES

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar
MONTEVIDEO

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París
EX COMCAR

Mataron de una puñalada en el pecho a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas
tránsito: más fiscalización

Controles en carril Solo bus, en estacionamientos y corrimiento de carriles: las medidas de la IMM para agilizar el tránsito

Te puede interesar

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas video
montevideo

Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas
Orsi en Nueva York: Nos conocen, sin duda, más por Mujica que por otra cosa y eso se lo tengo que agradecer video
homenaje a josé mujica

Orsi en Nueva York: "Nos conocen, sin duda, más por Mujica que por otra cosa y eso se lo tengo que agradecer"
Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París. video
picadas en nuevo parís

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI

Dejá tu comentario