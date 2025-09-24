Encontraron el auto en el que se trasladaban delincuentes que atacaron frente al exComcar; dentro había vainas

La Policía encontró el auto en el que circulaban los delincuentes que este miércoles atacaron a tiros a un recluso en el exComcar . Tanto el preso como otro hombre que lo esperaba fueron heridos.

Uno de los heridos es Kevin Morotto (27), el preso que recuperaba la libertad tras cumplir seis meses de condena. Al salir caminando fue atacado a tiros desde un auto. Fuentes del caso dijeron a Subrayado que un amigo (26) que lo esperaba para irse juntos también estaba armado y se enfrentó con los atacantes. También fue baleado, lo atendieron en la enfermería de la cárcel y se preveía que recibiera el alta en el transcurso de la tarde.

Morotto fue trasladado en ambulancia a un sanatorio bajo un fuerte operativo de seguridad. Ambos están estables, informó el Ministerio del Interior.

Seguí leyendo Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del exComcar

Según información que maneja la Policía, los atacantes fueron tres: uno manejaba el auto y dos se bajaron. Estaban a metros del estacionamiento, donde además funciona un supermercado. Tras el tiroteo lograron escapar y permanecen prófugos, pese al operativo policial desplegado en la zona.

En el lugar quedaron decenas de casquillos de pistola 9 milímetros esparcidos en el piso, además de un arma tirada. Al menos ocho autos estacionados resultaron con impactos de bala.

Más tarde, la Policía encontró el auto en las intersecciones de Edgar Alan Poe y Anatole France. Dentro del vehículo había vainas y un cargador.