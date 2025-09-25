Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto

Un hombre de 50 años fue asesinado en la noche del miércoles en el barrio Reducto, en una casa de la calle Colorado esquina Pando.
La Policía encontró al menos 10 casquillos de bala 9 mm y disparos en las ventanas de la casa. El hombre de 50 años fue hallado muerto adentro de la casa, detrás de la puerta.
La Policía fue alertada de varios disparos de arma de fuego en la zona y cuando llega al lugar encuentra 10 casquillos de bala 9 mm e impactos de esos disparos en las ventanas de la casa.
De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, poco después llega al lugar un familiar de la víctima y abre la puerta de la casa.
Detrás de la puerta estaba G.M.M.L. fallecido, con abundante sangrado y varios impactos de bala en el cuerpo.
Según este informe policial primario, la víctima tenía un antecedente penal de julio de 2006 por suministro de estupefacientes.
