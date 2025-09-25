Mataron de varios disparos a un hombre dentro de su casa en el barrio Reducto

Un hombre de 50 años fue asesinado en la noche del miércoles en el barrio Reducto , en una casa de la calle Colorado esquina Pando.

La Policía fue alertada de varios disparos de arma de fuego en la zona y cuando llega al lugar encuentra 10 casquillos de bala 9 mm e impactos de esos disparos en las ventanas de la casa.

De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, poco después llega al lugar un familiar de la víctima y abre la puerta de la casa.

Detrás de la puerta estaba G.M.M.L. fallecido, con abundante sangrado y varios impactos de bala en el cuerpo.

Según este informe policial primario, la víctima tenía un antecedente penal de julio de 2006 por suministro de estupefacientes.