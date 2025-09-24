El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que en la noche del martes 23 murió un recluso de la unidad 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).
Mataron de una puñalada en el pecho a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez
El homicidio del recluso ocurrió en la noche del martes, en la unidad 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).
Jorge Castellanos Torres, de nacionalidad cubana y 41 años, murió “producto de una herida de arma blanca en el tórax”, dice el breve comunicado oficial.
El homicidio ocurrió cerca de la hora 20 del martes 23. Las autoridades dieron aviso a la Fiscalía de Homicidios, que dispuso el inicio de la investigación penal.
Balearon a un hombre y lo dejaron grave; llamado al 911 alertó que lo intentaron rapiñar en su casa
