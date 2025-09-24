Mataron de una puñalada en el pecho a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que en la noche del martes 23 murió un recluso de la unidad 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).

Jorge Castellanos Torres, de nacionalidad cubana y 41 años, murió “producto de una herida de arma blanca en el tórax”, dice el breve comunicado oficial.

El homicidio ocurrió cerca de la hora 20 del martes 23. Las autoridades dieron aviso a la Fiscalía de Homicidios, que dispuso el inicio de la investigación penal.

