RECIBÍ EL NEWSLETTER
EX COMCAR

Mataron de una puñalada en el pecho a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez

El homicidio del recluso ocurrió en la noche del martes, en la unidad 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).

modulo-4-ex-comcar-santiago-vazquez-carcel

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) informó que en la noche del martes 23 murió un recluso de la unidad 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).

Jorge Castellanos Torres, de nacionalidad cubana y 41 años, murió “producto de una herida de arma blanca en el tórax”, dice el breve comunicado oficial.

El homicidio ocurrió cerca de la hora 20 del martes 23. Las autoridades dieron aviso a la Fiscalía de Homicidios, que dispuso el inicio de la investigación penal.

Foto: Subrayado. Emergencia del hospital Pasteur.
Seguí leyendo

Balearon a un hombre y lo dejaron grave; llamado al 911 alertó que lo intentaron rapiñar en su casa
Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París
en aires puros

Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó
tránsito: más fiscalización

Controles en carril Solo bus, en estacionamientos y corrimiento de carriles: las medidas de la IMM para agilizar el tránsito
SALTO

Un hombre se subió a una antena y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital
CANELONES

Un joven de 20 años con traumatismo de cráneo severo tras ser embestido por un auto en la Interbalnearia

Te puede interesar

Yamandú Orsi participa de un encuentro en defensa de la democracia junto a Lula, Pedro Sánchez y Boric
EN LA ONU

Yamandú Orsi participa de un encuentro en defensa de la democracia junto a Lula, Pedro Sánchez y Boric
Controles por estacionamiento en doble fila frente a colegios (foto) y por estacionar arriba de las veredas.
INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Inspectores harán controles aleatorios por estacionamiento en veredas y doble fila frente a colegios
Paro y movilización del Sunca frente al Palacio Legislativo. Foto: Marcela Demora, Arriba Gente, Canal 10. video
13 FALLECIDOS EN LO QUE VA DEL AÑO

Hay paro nacional del Sunca durante todo el día, con movilización frente al Palacio Legislativo

Dejá tu comentario