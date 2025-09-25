RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Un adolescente de 15 años muerto y un joven de 21 herido de varios disparos tras tiroteo en El Pinar

El tiroteo fue en la pasada medianoche en El Pinar norte. De un auto atacaron a balazos a un joven de 21 años que resultó herido. Este joven también disparó y mató al adolescente de 15 años.

Un adolescente de 15 años asesinado y un joven de 21 herido fue el saldo de un tiroteo registrado en la pasada medianoche en San Marino y Artigas, El Pinar norte, departamento de Canelones.

Ocurrió pasadas la hora 23 cuando desde un auto de alta gama, de color oscuro, dispararon contra un joven de 21 años que, a su vez, disparó contra el vehículo en el momento que huía del lugar, según informó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones Alejandro Ferreira.

Como resultado del tiroteo, el joven de 21 años recibió al menos tres impactos de bala: en el pecho, en un brazo y en una pierna.

Adolescente de 17 años fue imputado por el homicidio de un hombre de 33 años en Las Piedras

Más tarde la Policía recibe un llamado en el que se indica que desde un auto habían dejado el cuerpo de un joven detrás de la parada de ómnibus de la ruta Interbalnearia y calle Madrid.

El cuerpo resultó ser el del adolescente de 15 años. La Policía lo encontró ya sin vida, con un disparo en la cabeza.

Poco después personal de la Guardia Republicana y de la Policía de Canelones ven al auto supuestamente involucrado en el tiroteo y comienza una persecución en Giannattasio y San Lucas.

El conductor del auto logró escapar a pie y los policías incautaron el vehículo, en el que había varios impactos de bala y manchas de sangre en uno de los asientos que, según el informe policial primario, pertenece al adolescente de 15 años muerto y dejado en la parada de ómnibus.

