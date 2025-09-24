Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por un joven en moto en Nuevo París; sigue en CTI

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.

Una niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto cuando se encontraba jugando en Nuevo París en la tarde de este miércoles. Casi veinte horas después familiares informaron a Subrayado que sufrió hundimiento de cráneo y, además, fue arrastrada algunos metros.

Eso provocó que la víctima fuera ingresada a cuidados intensivos, y desde entonces se encuentra con ese nivel de atención en la Médica Uruguaya. Los familiares agregaron que ya fue operada y los médicos tuvieron que extraerle el bazo por una hemorragia que sufrió.

En tanto, el joven que la atropelló, en el momento fugó del lugar y fue llevado más tarde por familiares a un centro médico donde, ahora, está internado. Las autoridades aguardan por su evolución médica para definir sus responsabilidades y la situación judicial.

Seguí leyendo Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París

El joven y la niña son vecinos; viven todos en la zona de Carlos de la Vega y Catamarca donde ocurrió el accidente.

El caso.

Eran las cinco de la tarde. La niña estaba jugando en la banquina de la calle cuando pasaron tres motos haciendo wheelie y jugando carreras, afirmaron testigos a la Policía.

Una de las motos atropelló a la menor, que ingresó a la emergencia del Hospital del Cerro en estado grave. Llegó allí con sus padres en un taxi.

Mientras tanto, los tres motociclistas, se dieron a la fuga. Fernando, un vecino, contó a Subrayado lo que vio en el momento. Según su relato, el conductor de la moto que la atropelló se cayó, pero volvió a subir y se fue.

Poco después llegó al mismo hospital el hombre que conducía la moto. Llegó a la emergencia del Cerro trasladado por sus familiares para pedir asistencia porque estaba lesionado tras caer de la moto.

En la escena del accidente trabajó Policía Científica, que recabó indicios que servirán como evidencia para esclarecer los hechos.