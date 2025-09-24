RECIBÍ EL NEWSLETTER
picadas en nuevo parís

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por un joven en moto en Nuevo París; sigue en CTI

En tanto, el joven que la atropelló mientras iba en moto, está internado y las autoridades aguardan por su evolución médica para definir su responsabilidad.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.

Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París.

Una niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto cuando se encontraba jugando en Nuevo París en la tarde de este miércoles. Casi veinte horas después familiares informaron a Subrayado que sufrió hundimiento de cráneo y, además, fue arrastrada algunos metros.

Eso provocó que la víctima fuera ingresada a cuidados intensivos, y desde entonces se encuentra con ese nivel de atención en la Médica Uruguaya. Los familiares agregaron que ya fue operada y los médicos tuvieron que extraerle el bazo por una hemorragia que sufrió.

En tanto, el joven que la atropelló, en el momento fugó del lugar y fue llevado más tarde por familiares a un centro médico donde, ahora, está internado. Las autoridades aguardan por su evolución médica para definir sus responsabilidades y la situación judicial.

nina de 5 anos fue atropellada por un joven en moto que corria picadas con otros en nuevo paris
Seguí leyendo

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París

El joven y la niña son vecinos; viven todos en la zona de Carlos de la Vega y Catamarca donde ocurrió el accidente.

El caso.

Eran las cinco de la tarde. La niña estaba jugando en la banquina de la calle cuando pasaron tres motos haciendo wheelie y jugando carreras, afirmaron testigos a la Policía.

Una de las motos atropelló a la menor, que ingresó a la emergencia del Hospital del Cerro en estado grave. Llegó allí con sus padres en un taxi.

Mientras tanto, los tres motociclistas, se dieron a la fuga. Fernando, un vecino, contó a Subrayado lo que vio en el momento. Según su relato, el conductor de la moto que la atropelló se cayó, pero volvió a subir y se fue.

Poco después llegó al mismo hospital el hombre que conducía la moto. Llegó a la emergencia del Cerro trasladado por sus familiares para pedir asistencia porque estaba lesionado tras caer de la moto.

En la escena del accidente trabajó Policía Científica, que recabó indicios que servirán como evidencia para esclarecer los hechos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Niña de 5 años fue atropellada por un joven en moto que corría picadas con otros en Nuevo París
cárcel santiago vázquez

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del ex Comcar
tránsito: más fiscalización

Controles en carril Solo bus, en estacionamientos y corrimiento de carriles: las medidas de la IMM para agilizar el tránsito
EX COMCAR

Mataron de una puñalada en el pecho a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez
en aires puros

Fue a rapiñar una estación de servicio pero tomó como víctima a un policía retirado que lo baleó y arrestó

Te puede interesar

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque a tiros en la puerta del ex Comcar.
cárcel santiago vázquez

Esperaron a que saliera de la cárcel para atacarlo a tiros: dos heridos tras enfrentamiento en la puerta del ex Comcar
Foto: Subrayado. Velocímetro de una de las motos en la escena del accidente en Nuevo París. video
picadas en nuevo parís

Operaron a la niña de 5 años que fue atropellada por una moto en Nuevo París; sigue en CTI
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
hay cuatro detenidos

Triple homicidio en el Gran Buenos Aires: hallan los cuerpos de tres jóvenes desaparecidas

Dejá tu comentario