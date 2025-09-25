RECIBÍ EL NEWSLETTER
violencia criminal

Otro homicidio en el oeste de Montevideo: balearon a un hombre en un pasaje en Cerro Norte

Dos horas antes había ocurrido un crimen en Casabó, y suman siete las víctimas de homicidio desde la noche del martes.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Cerro Norte.

Un hombre fue asesinado de al menos un disparo de arma de fuego, a las dos de la tarde de este jueves en un pasaje en Cerro Norte, Montevideo. El homicidio fue en Pasaje 51 y Haití y es el séptimo desde la noche del martes.

En la escena no quedaron casquillos, por lo que los investigadores presumen que el o los autores del homicidio utilizaron revólver. En el lugar ya se encuentran policías del Departamento de Homicidios, y hay custodia de la Guardia Republicana, a la espera de Científica.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del crimen.
Atacaron a tiros a dos hermanos en Casabó y uno de ellos murió: tenía 26 años

En las últimas 72 horas han ocurrido una seguidilla de muertes violentas: entre las siete de la tarde y las once y media de la noche del miércoles se registraron otros tres homicidios en Canelones, Montevideo y Paysandú.

Ese mismo miércoles, en la mañana, un hombre fue asesinado de un disparo en la espalda en Santa Catalina, Montevideo.

La seguidilla había comenzado en la noche del martes, con un homicidio dentro del ex Comcar: un preso fue atacado con un arma blanca.

Suman siete las víctimas mortales desde la noche del martes.

Temas de la nota

