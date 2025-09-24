RECIBÍ EL NEWSLETTER
SANTA CATALINA, MONTEVIDEO

Mataron de un disparo en la espalda a un hombre en Santa Catalina; a su lado quedaron una moto y dos balas

El cuerpo del hombre, de 29 años, fue hallado este miércoles de mañana. Vecinos escucharon disparos a las tres de la madrugada.

El lugar donde fue hallado el cuerpo del hombre, en Santa Catalina. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El lugar donde fue hallado el cuerpo del hombre, en Santa Catalina. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 29 años hallado este miércoles de mañana tirado en la calle junto a un moto, cerca de Los Girasoles y Burdeos, zona de Santa Catalina, Montevideo. En el lugar la Policía encontró dos balas calibre 9 milímetros y una moto.

Algunos vecinos dijeron haber escuchado disparos a las 3 de la mañana.

Una vecina que salió a trabajar después de las 6 de la mañana vio el cuerpo tirado en la calle y llamó a la Policía. Pasadas las 8 un equipo médico de emergencia móvil constató el fallecimiento del hombre.

Un hombre se subió a una antena y cuando bajaba se cayó desde unos seis metros y terminó en el hospital

La fiscal de Flagrancia que recibió el caso dispuso que vaya Policía Científica al lugar y dar cuenta a la Fiscalía de Homicidios.

