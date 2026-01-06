RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio del domingo

Investigación por homicidio en Maldonado: allanamientos dejan una mujer detenida

El homicidio fue el domingo en Maldonado Nuevo. La Policía hizo cinco allanamientos en el barrio y detuvo a una mujer.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en Maldonado Nuevo, Maldonado.

Los procedimientos dejaron a una mujer con antecedentes detenida y a disposición de la Fiscalía, que busca establecer si tuvo algún grado de participación en el crimen que ocurrió en el mediodía del domingo en las calles 5 y 4 de ese barrio.

El homicidio.

En el mediodía del domingo, la víctima fue atacada a tiros. Según supo Subrayado, recibió entre cinco y siete disparos en el pecho y las piernas. Si bien el hombre fue trasladado a un centro médico, murió cuatro horas después por la gravedad a de las heridas.

Foto: Subrayado. Centro de Justicia en Maldonado.
La Policía Científica perició la escena del asesinato, al tiempo que otros policías analizaron cámaras de seguridad de la zona para establecer quiénes fueron los autores. De momento, solo se detuvo a la mujer y se está en busca de más personas. Por estas horas, los investigadores hacen tareas de inteligencia.

En los allanamientos los efectivos incautaron una moto que, presuntamente, fue utilizada durante el crimen, y otros elementos de interés.

El homicidio forma parte de una seguidilla de episodios violentos ocurridos en los primeros días de 2026. Este martes van ocho de estos crímenes cometidos en Uruguay.

