Video: atropellaron a un policía durante un operativo en Malvín Norte y escaparon del lugar. Foto: captura de pantalla del video-

Los policías de la Guardia Republicana hacían un patrullaje habitual en la calle Boix y Merino, en Malvín Norte , una zona en la que son habituales las pedradas a los efectivos, cuando una piedra le pegó en la oreja a una efectiva, por lo que los policías se bajaron para contener la situación.

Fue en ese momento que un auto tomó por la calle donde estaban los uniformados y atropelló a uno de ellos. Nunca detuvo la marcha y escapó del lugar.

El policía repelió la agresión con disparos y luego fue trasladado al Hospital Policial, donde se le constató un traumatismo en un brazo, fuera de peligro. Su compañera, que recibió la pedrada, también está en buen estado de salud.

Otro móvil de la Guardia Republicana llegó en apoyo y comenzó una recorrida en busca de los atacantes. El auto con el que atropellaron al policía estaba abandonado a pocas cuadras y fue incautado, estaba requerido por hurto. El vehículo fue periciado por Policía Científica para buscar indicios que permitan dar con los responsables.

El Ministerio del Interior publicó un comunicado este lunes cerca del mediodía en el que da cuenta de lo ocurrido.

"Próximo a las 21:10 del domingo, un equipo de la Unidad de Infantería Metropolitana de la Guardia Republicana realizaba patrullaje preventivo por calle Espronceda, en las inmediaciones de Calle 4, cuando un automóvil que circulaba por la zona no acató la señalización policial para detenerse y emprendió la huida. En el marco de esa fuga, una funcionaria policial que integraba el móvil fue alcanzada por una piedra a la altura del cráneo, próximo a la oreja izquierda, y el vehículo embistió a un efectivo policial, generando su caída al pavimento. El funcionario repelió la agresión mientras el rodado continuaba su marcha hacia el entorno de Boix y Merino", dice el comunicado.

"De inmediato se solicitó apoyo y cierre de la zona, coordinando acciones con el Centro de Comando Unificado (CCU). Minutos después, el vehículo fue ubicado abandonado en la intersección de Boix y Merino y Calle 2, concretándose su recuperación. Al verificar el número de chasis, se constató que el automóvil carecía de chapa matrícula y figuraba pendiente por hurto desde la hora 18:00 de ese mismo día, en la zona de Rivas y José Batlle y Ordóñez, Sayago. El vehículo fue retirado para las pericias correspondientes por parte de Policía Científica", agrega el Ministerio.

El Ministerio del Interior compartió una foto del auto que atropelló al policía y que había sido hurtado el domingo de tarde: