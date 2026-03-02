RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

Avances en Salud Pública e Industria: las ministras Lustemberg y Cardona destacaron el discurso de Orsi

Lustemberg valoró el acceso a medicamentos y procedimientos médicos, la construcción del Hospital de la Costa y los dispositivos en salud mental; Cardona, la creación del polo tecnológico binacional en Rivera.



La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, destacó los avances logrados por el gobierno en el primer año de gestión en el acceso a los medicamentos y procedimientos médicos, como la apendicectomía por vía laparoscópica y los anticoagulantes orales que pasaron de costar 3.500 o 4.000 pesos cada tique a 260 pesos.

Además, valoró el anuncio del presidente Yamandú Orsi de la construcción del Hospital de la Costa en Atlántida y los cuatro ejes para potenciar el desarrollo y la integración del sistema de salud. También, los dispositivos que se crearán en salud mental, como casas de medio camino.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la creación del polo tecnológico binacional para desarrollar inteligencia artificial en Rivera que ya se empezó a gestar, pero había que dotarlo de presupuesto, gente e ideas. "Esto es una oportunidad muy histórica, porque hay una binacionalidad con Brasil en ese lugar que va a generar muchas oportunidades a la gente, en un lugar donde estamos esperando buenas noticias", remaró.


Lustemberg ante críticas de Samid: "mi responsabilidad como ministra de Salud no es entrar en ese show mediático"

Cardona aseguró que el primer año de gobierno fue de intenso trabajo que "encontramos situaciones complicadas de Uruguay, pero tenemos la convicción de que podemos revertir eso". La jerarca sostuvo que "Uruguay tiene en este momento una oportunidad histórica de volver a ser faro en muchas; es una responsabilidad".


