Homicidio en La Capuera: un hombre fue encontrado en una casa con varias heridas en el pecho

Investigan un homicidio que ocurrió en la mañana del sábado en el barrio La Capuera, en Maldonado.

El caso comenzó a investigarse tras un llamado al 911 por un hombre herido en el tórax, en la calle Iporá, sobre las 7 de la mañana.

En la escena, efectivos encontraron en una casa a un hombre de 68 años, con un antecedente, herido por varios cortes punzantes en el tórax. Presentaba abundante sangrado.

Una emergencia móvil constató su muerte en el lugar. Fiscalía investiga el hecho.

Temas de la nota homicidio

Maldonado

La Capuera