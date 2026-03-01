Investigan un homicidio que ocurrió en la mañana del sábado en el barrio La Capuera, en Maldonado.
Homicidio en La Capuera: un hombre fue encontrado en una casa con varias heridas en el pecho
El crimen ocurrió en la mañana del sábado en Maldonado. Fiscalía de 2º Turno investiga el caso.
El caso comenzó a investigarse tras un llamado al 911 por un hombre herido en el tórax, en la calle Iporá, sobre las 7 de la mañana.
En la escena, efectivos encontraron en una casa a un hombre de 68 años, con un antecedente, herido por varios cortes punzantes en el tórax. Presentaba abundante sangrado.
Seguí leyendo
Cinco detenidos en operativo por el clásico: uno pretendía ingresar cartucho calibre 45 al Gran Parque Central
Una emergencia móvil constató su muerte en el lugar.
Fiscalía investiga el hecho.
Temas de la nota
Lo más visto
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"
Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS
Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
MEDIO ORIENTE
Estados Unidos pierde sus primeros militares e Irán multiplica represalias
IMPUTADO POR ABUSO SEXUAL EN MALDONADO
Amenazó desde la cárcel a una menor de edad días antes de ser liberado y volvió a ser imputado con prisión preventiva
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario