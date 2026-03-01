RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Homicidio en La Capuera: un hombre fue encontrado en una casa con varias heridas en el pecho

El crimen ocurrió en la mañana del sábado en Maldonado. Fiscalía de 2º Turno investiga el caso.

policia-maldonado-jefatura-fotonahuelmarichal

El caso comenzó a investigarse tras un llamado al 911 por un hombre herido en el tórax, en la calle Iporá, sobre las 7 de la mañana.

En la escena, efectivos encontraron en una casa a un hombre de 68 años, con un antecedente, herido por varios cortes punzantes en el tórax. Presentaba abundante sangrado.

Una emergencia móvil constató su muerte en el lugar.

Fiscalía investiga el hecho.

