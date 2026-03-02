"Un error institucional importante" y "no soy partidario", dijo Sanguinetti sobre la Universidad de la Educación y el Ministerio de Justicia

El expresidente Julio María Sanguinetti destacó que el discurso de Yamandú Orsi en la Asamblea General fue respetuoso y dijo no ser partidario de la creación de un Ministerio de Justicia y mucho menos de la Universidad de la Educación.

"Fue un discurso respetuoso, destacamos su estilo, su tono, su fondo, naturalmente en cuanto al contenido tenemos una diferencia. Yo creo que lo mejor de lo que se dice y lo que ocurre y lo que continúa porque la mayoría de las referencias que se hicieron es a las circunstancias e instituciones que están funcionando porque en la Primera Infancia no ha habido nada más importante hasta hoy ni que los Caif ni que las Escuelas de Tiempo Completo, que siguen siendo las instituciones más importantes", destacó.

Y agregó: "Creo que el gobierno en las rectificaciones es donde naturalmente no compartimos porque creo que el programa del agua en el Río de la Plata fuera ese o tuviera las modificaciones que fuera, era más urgente digamos así, que encarar el de Casupá"

El expresidente expresó que no es partidario ni del Ministerio de Justicia y mucho menos de la Universidad de la Educación.

"Es un error, un error institucional importante porque costó mucho salir de las visiones particularísimas de Primaria, Secundaria, UTU. Cuando se creó el Codicen nos decían de todo y solo en los años lo que se ha hecho es fortalecer al Codicen para darle unidad y continuidad a la educación", comentó.

Sanguinetti entiende que otro ente autónomo, será una nueva chacra que formará profesores de acuerdo a su criterio, que no necesariamente va a ser el del Codicen. "Nos vamos a introducir en un camino no conducente. Yo creo que se va a gastar más dinero y no se va a lograr el objetivo que necesitamos", afirmó.