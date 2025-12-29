RECIBÍ EL NEWSLETTER
Gabriela Valverde

"Es un fenómeno que se da en estas épocas" y "la violencia se ha incrementado", dice subsecretaria de Interior sobre homicidios

La subsecretaria de Interior —hoy titular de la cartera por licencia de Carlos Negro— dijo que “se sigue por debajo” de la cantidad de homicidios ocurridos en diciembre de 2024.

Gabriela Valverde en Arriba gente, Canal 10.

La subsecretaria de Interior, Gabriela Valverde, —quien es la titular de la cartera hasta el 12 de enero por licencia de Carlos Negro—se refirió a la seguidilla de homicidios de la última semana. “Es un fenómeno que se da en estas épocas” y “la violencia personal se ha incrementado”, dijo este lunes, en declaraciones al programa Arriba gente de Canal 10.

Valverde explicó que en épocas de fiestas como Navidad y Año Nuevo “hay más gente en la calle” y “la gente está más propensa al consumo de drogas”. Insistió en que cada fin de año el fenómeno “se repite” y “en algunos casos se agrava”.

Sin embargo, señaló que en cuanto a la cantidad de homicidios “se sigue por debajo de diciembre del año pasado”. “Nosotros tenemos la responsabilidad de bajar en el periodo que nos corresponde”, indicó, respecto a los delitos.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en el barrio Maracaná.
Un hombre de 35 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Maracaná

Valverde dijo que los motivos son variados, si se observan los crímenes ocurridos en la última semana. Resumió que, en el interior del país, generalmente ocurren por discusión en una casa de familia, bares o fiestas; mientras que en el área metropolitana el homicidio ocurre más por conflictos por deuda de drogas. Destacó que “se incrementó el nivel de esclarecimiento” y puso como ejemplo a Maldonado y Canelones.

Desde la mañana del martes 23 y hasta la madrugada de este lunes, en casi una semana, hubo once homicidios en Montevideo. Además, en Paysandú, el sábado hubo uno más de esos crímenes, y en Maldonado otro.

Las declaraciones de Valverde coinciden con lo expresado el viernes por el ministro Carlos Negro, respecto a los homicidios de la última semana. “Es una manifestación más de las épocas violentas que vivimos, estamos en fechas que tradicionalmente concentran homicidios”, señaló.

