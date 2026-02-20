Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming

Con casi 200.000 suscriptores y un récord de 23.000 personas conectadas en simultáneo, el canal digital de la emisora se consolida como uno de los espacios más potentes del país en el entorno online.

Con Gran Hermano Generación dorada llegan novedades al streaming . Un set totalmente nuevo y nueva programación y horarios.

De domingos a jueves se suma una franja con editorial propia, Ojo Stream, que se complementa con el ya consolidado react de Gran Hermano.

Ojo Stream comienza a las 21 horas y la conducción está a cargo de Magui Díaz y Johnny Te Cuento, con un estilo descontracturado, directo y en permanente diálogo con la comunidad digital.

Cada jornada sumará distintas voces como panelistas, aportando análisis del reality más famoso del mundo, las novedades del esperado Gran Hermano Uruguay y toda la programación del canal, con énfasis también en la nueva temporada de MasterChef Uruguay, que llegará con sorpresas especiales. Además no faltará repasar todo lo que explota en redes sociales.

Ojo Stream estrena a lo grande con cobertura desde el mismísimo estudio de Gran Hermano: Generación Dorada en Buenos Aires, con Magui Díaz como enviada especial.

Luego comienza React Gran Hermano, al que se suma como host Agustín Gil, y junto a Magui y Johnny reaccionan en vivo a Gran Hermano: Generación Dorada, generando análisis, debate e interacción constante con la audiencia.

De esta manera, Canal 10 fortalece su propuesta digital y convierte su streaming en el punto de encuentro ideal para vivir cada gala, cada jugada y cada novedad en tiempo real.