MINISTERIO DEL INTERIOR

Reunión operativo robo banco Ciudad Vieja: ministro Negro reconoció trabajo realizado y destacó actuación profesional

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Subrayado que fue una reunión muy positiva y que el ministro manifestó su orgullo por la tarea realizada.

El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió este viernes con la cúpula policial e integrantes del operativo que desarticuló la banda que intentó robar un banco en la Ciudad Vieja.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Subrayado que fue una reunión muy positiva y que el ministro manifestó su orgullo por la tarea realizada.

Se trataba de brasileños con experiencia en robo de bancos.

En la reunión fue expuesto el material de Bomberos sobre el relevamiento fotográfico y detallado de toda la red fluvial. Además, del sistema de alcantarillado, la tecnología aplicada, entre otros documentos.

La hipótesis de la Policía, según informó el periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, es que el túnel iba a ser usado para huir, y que no necesariamente iban a ingresar de forma subterránea.

Desde el Ministerio del Interior entienden que se evitó un daño grande, que pudo haber sido una catástrofe económica, tal como manifestó anteriormente el ministro Negro.

En el encuentro participaron directores de la Policía Nacional, de Policía Científica, Bomberos, Narcóticos, Inteligencia y demás reparticiones.

La investigación continúa y, hasta el momento, tiene a 11 personas imputadas.

