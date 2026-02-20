RECIBÍ EL NEWSLETTER
local en calle 20

Un empresario fue imputado por vender ropa falsa de Valentino en Punta del Este

La tienda está ubicada en la calle 20 de Punta del Este. Según la investigación, el empresario importaba la mercadería desde China y la hacía pasar por prendas Valentino originales de Italia.

Fotos: Aduanas. Mercadería falsa de Valentino incautada.

La Justicia imputó a Alegre Valentino Sassón, un empresario que tiene un local de venta de ropa de la marca Valentino en la calle 20 de Punta del Este.

La tienda Valentino Uruguay está ubicada en esa calle, casi Parada 1, y su dueño fue imputado por los delitos de estafa y violación a la ley de marcas, luego de una denuncia presentada por la empresa italiana de igual nombre.

En agosto de 2025, Aduanas incautó 17 mil prendas de ropa y calzado, entre las que había mercadería falsificada de la marca Valentino. Esa incautación motivó la denuncia que posteriormente investigó la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas.

Fotos: Aduanas. Mercadería falsa de Valentino incautada.

Según la investigación, el empresario importaba la mercadería desde China y en la tienda la hacía pasar por prendas Valentino originales de Italia, induciendo a error a los compradores.

La investigación continúa y, como medida cautelar, Sassón deberá fijar domicilio, tendrá el pasaporte retenido y no podrá salir del país sin autorización judicial por 180 días.

