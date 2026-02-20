Un empresario fue imputado por vender ropa falsa de Valentino en Punta del Este

La Justicia imputó a Alegre Valentino Sassón, un empresario que tiene un local de venta de ropa de la marca Valentino en la calle 20 de Punta del Este .

La tienda Valentino Uruguay está ubicada en esa calle, casi Parada 1, y su dueño fue imputado por los delitos de estafa y violación a la ley de marcas, luego de una denuncia presentada por la empresa italiana de igual nombre.

En agosto de 2025, Aduanas incautó 17 mil prendas de ropa y calzado, entre las que había mercadería falsificada de la marca Valentino. Esa incautación motivó la denuncia que posteriormente investigó la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas.

valentino-falso-mercaderia-incautada-punta-del-este-aduanas-fotoaduanas Fotos: Aduanas. Mercadería falsa de Valentino incautada.

Según la investigación, el empresario importaba la mercadería desde China y en la tienda la hacía pasar por prendas Valentino originales de Italia, induciendo a error a los compradores.

La investigación continúa y, como medida cautelar, Sassón deberá fijar domicilio, tendrá el pasaporte retenido y no podrá salir del país sin autorización judicial por 180 días.